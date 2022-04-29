Сборная Украины определилась с соперником на товарищеский матч перед игрой с Шотландией

Украинская ассоциация футбола объявила первого соперника сборной Украины в рамках подготовки к матчу против Шотландии в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Поединок намечен на 11 мая.

УАФ договорилась о проведении товарищеского матча

"Сине-желтые" сыграют 11 мая против Боруссии Менхенгладбах. Время начала матча будет согласовано позже.

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Поединок состоится на клубном стадионе "Боруссия Парк", вмещающем 54 тысячи зрителей. Украинские болельщики смогут посетить матч бесплатно.

Национальная команда начнет подготовку к плей-офф отбора чемпионата мира-2022 и поединков Лиги наций УЕФА 2 мая в тренировочном центре Ассоциации футбола Словении недалеко от Любляны.

Боруссия Менхенгладбах является одним из самых титулованных клубов Германии. "Жеребцы" пять раз завоевали титул чемпионов Германии, трижды выигрывали Кубок Германии и дважды - Кубок УЕФА.

Арена "Боруссия Парк", возведенная в 2004 году, стала прототипом "Днепр-Арены", которую построили на четыре года позже.