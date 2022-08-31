В финальный ростер вошли 12 игроков. Они были до этого на сборах и сыграли в августовских матчах отбора на чемпионат мира 2023 года.

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Кто попал в финальную заявку

В финальную заявку попали: Денис Лукашов, Виталий Зотов, Илья Сидоров, Иссуф Санон, Святослав Михайлюк, Иван Ткаченко, Богдан Близнюк, Вячеслав Бобров, Владимир Герун, Алексей Лень, Артем Пустовой, Дмитрий Скапинцев.

Вне заявки оказались форварды Андрей Войналович и Павел Крутоус, которые тоже прошли сбор с командой и приняли участие в августовских матчах.

2 сентября мужская сборная Украины стартует в финальной части Евробаскета-2022. Наша национальная команда в рамках группы C в Милане сыграет против хозяев – сборной Италии, а также против Греции, Хорватии, Эстонии и Великобритании.

Календарь матчей сборной Украины на Евробаскет-2022