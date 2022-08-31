До фінального ростеру увійшли 12 гравців. Вони були до цього на зборах та зіграли у серпневих матчах відбору на чемпіонат світу 2023.

Важливо Гравець збірної України залишився без клубу в НБА

Хто потрапив до фінальної заявки

До фінальної заявки потрапили: Денис Лукашов, Віталій Зотов, Ілля Сидоров, Іссуф Санон, Святослав Михайлюк, Іван Ткаченко, Богдан Близнюк, В’ячеслав Бобров, Володимир Герун, Олексій Лень, Артем Пустовий, Дмитро Скапінцев.

Поза заявкою опинилися форварди Андрій Войналович та Павло Крутоус, які теж пройшли збір із командою та взяли участь у серпневих матчах

2 вересня чоловіча збірна України стартує у фінальній частині Євробаскету-2022. Наша національна команда в рамках групи C в Мілані зіграє проти господарів – збірної Італії, а також проти Греції, Хорватії, Естонії та Великої Британії.

Календар матчів збірної України на Євробаскет-2022