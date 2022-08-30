Информацию об отчислении Михайлюка из состава команды сообщил инсайдер Шемс Чарания. Сам клуб никакой информации об этом не предоставил, но украинца нет в ростере команды на официальной странице канадской команды.

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Причины этого решения не называются.

Михайлюк стал игроком Торонто летом 2021 года. За сезон он сыграл в 59 матчах за команду, в том числе впервые и в плей-офф. В регулярном сезоне Михайлюк в среднем набирал 4,6 очка, делал 1,6 подбора, 0,8 передач и 0,4 перехвата за 12,8 минуты на площадке.

Свой дебютный сезон в НБА Михайлюк начал в команде Лос-Анджелес Лейкерс, избравшей его под 47 номером на драфте в 2018 году. Но уже в середине сезона в феврале 2019 года его обменять в Детройт Пистонс. Там он выступал до марта 2021 года, пока его не обменяли в Оклахома-Сити Тандер. Летом 2021 года он подписал контракт с Торонто в качестве свободного агента.

Сейчас Михайлюк в составе сборной Украины готовится к матчам Евробаскет-2022. Первый матч наша команда проведет уже 2 сентября против сборной Великобритании.