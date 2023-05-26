С рядом неожиданных лиц: сборная Украины объявила список игроков на июньские матчи

Сборная Украины уже совсем скоро вернется на международную арену. "Сине-желтых" ждут важные и сложные матчи.

Сборная Украины объявила список игроков, которые надевают "сине-желтые" футболки на июньские матчи. Главная команда страны будет противостоять сборным Германии, Мальты и Северной Македонии.

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Готовы дать бой

В ближайшее время сборной Украины предстоит сыграть один товарищеский поединок и два в рамках отбора к Евро-2024. "Сине-желтые" проведут неофициальный матч со сборной Германии 12 июня, который станет 1000-м в истории "Бундестим", которая и будет принимать чемпионат Европы в 2024-м году. На 16-е и 19-е июня у сборной Украины в планах сразиться с командой Северной Македонии и Мальты соответственно за право сыграть на самом престижном национальном турнире Европы.

Сборная Украины объявила обойму футболистов, защищающих честь страны. В список исполнителей вошли игроки, ранее не попадавшие в перечень главной команды. Также в списке нашлось место футболистам, которых давно сватали в ряды сборной Украины, или тем, кого увидеть там будет крайне неожиданно.

Заявка "сине-желтых" на июньские матчи

В список вратарей попали Георгий Бущан (Динамо), Анатолий Трубин (Шахтер) и Андрей Лунин (Реал, Испания).

В перечне защитников нашлось место Илье Забарному (Борнмут, Англия), Эдуарду Соболю (Страсбур, Франция), Ефиму Конопля, Николаю Матвиенко, Валерию Бондарю (все Шахтер), Александру Сватку (Днепр-1), Виталию Николенко (Эвертон). Сергея Кривцова (Интер Майами, США) и Александра Тимчика (Динамо).

Что касается полузащитников, то в список попали Михаил Мудрик (Челси, Англия), Андрей Ярмоленко (АльАйн, ОАЭ), Даниил Игнатенко (Бордо, Франция), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Александр Зубков (все Шахтер), Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук ( оба Динамо), Руслан Малиновский (Марсель, Франция), Виктор Цыганков, Жирона, Испания), Владислав Кочергин (Ракув, Польша), Александр Пихаленок (Днепр-1).

Также в сборную вызвали троих форвардов, а именно Романа Яремчука (Брюгге, Бельгия), Артема Довбика (Днепр-1) и Владислава Ваната. Напомним, что лидер "сине-желтых" Александр Зинченко не попал в заявку на матчи, поскольку будет отсутствовать из-за травмы.

К тому же у сборной Украины до сих пор нет главного тренера. В команду сватают Сергея Реброва, который якобы в ближайшее время уже должен подписать контракт с "сине-желтыми" Однако сага со специалистом тянется уже довольно долго. На первый матч отбора против Англии Украину на газон вывел временный исполняющий обязанности Руслан Ротань.

Вызванные игроки / УАФ

Резервный список игроков