Николай Кухаревич не сможет помочь сборной Украины на молодежном Евро-2023. Юный нападающий проходит лечение на базе Манчестер Сити.

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Плохие новости из лазарета

Ситуацию Николая Кухаревича проанализировал врач спортивной медицины Дмитрий Бабелюк. Он отметил, что мышечная травма, полученная форвардом в середине апреля, оказалась сложнее, чем ожидалось изначально. Николай делал все необходимое, чтобы вовремя вернуться к игре, но после подробных обследований и двух недель лечения выяснилось, что для полного обновления игроку понадобится еще минимум месяц.

Такое развитие событий чревато негативными последствиями. Учитывая, что молодежная сборная Украины начнет свой сбор перед Евро-2023 в начале июня, Кухаревич не успеет восстановиться, чтобы помочь команде на турнире. Поэтому Руслану Ротаню, возглавляющему юношеский состав "сине-желтых", придется поразмыслить, кто должен достойно занять место нападающего Хиберниана.

Сейчас игрок восстанавливается на базе Манчестер Сити под наблюдением специалистов City Football Group, которые делают все возможное, чтобы игрок был полностью готов к новому сезону. Следует отметить, что украинский форвард не впервые проходит реабилитацию на базе "горожан". Ранее у Кухаревича сложилась забавная ситуация, поскольку с ним фотографировались юные фанаты МанСити, перепутавшие Николая со звездой "голубых".

Напомним, что молодежная сборная Украины смогла пробиться на Евро-2023, преодолев квалификационную группу, которую они формировали вместе с Францией, Сербией, Фарерскими островами, Северной Македонией и Арменией. Благодаря второй строчке "сине-желтые" вышли в плей-офф, где оказались сильнее сборной Словакии. На самом турнире украинцы попали в непростую группу, где им составили Испания, Хорватия и Румыния.

Карьера Николая Кухаревича