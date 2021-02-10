Сборная Украины объявила полный состав на матчи отбора на Евробаскет-2022
Стал известен расширенный состав сборной Украины на домашние матчи отбора на Евробаскет-2022. В него попал 21 игрок.
Источник:ФИБА
20 февраля Украина сыграет со Словенией, а 22 февраля с Венгрией. Оба матча состоятся в Киеве.
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Предварительный состав сборной Украины
- Богдан Близнюк (Киев-Баскет)
- Вячеслав Бобров (Днепр)
- Владимир Герун (Уникаха)
- Александр Кобец (Строитель)
- Владимир Конев (Черкасские Обезьяны)
- Владислав Коренюк (Киев-Баскет)
- Вячеслав Кравцов (Днепр)
- Павел Крутоус (Киев-Баскет)
- Денис Лукашов (Прометей)
- Алексендр Липовый (Прометей)
- Кирилл Марченко (Химик)
- Александр Мишула (Киев-Баскет)
- Сергей Павлов (Киев-Баскет)
- Вячеслав Петров (Прометей)
- Артем Пустовой (Барселона)
- Джером Рэндл
- Иссуф Санон (Днепр)
- Анатолий Шундель (Днепр)
- Дмитрий Скапинцев (Черкасские Обезьяны)
- Станислав Тимофеенко (Днепр)
- Виталий Зотов (Химик)
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