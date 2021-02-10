Стал известен расширенный состав сборной Украины на домашние матчи отбора на Евробаскет-2022. В него попал 21 игрок.

20 февраля Украина сыграет со Словенией, а 22 февраля с Венгрией. Оба матча состоятся в Киеве. Смотрите также: В США назвали официальную причину гибели Коби Брайанта Предварительный состав сборной Украины Богдан Близнюк (Киев-Баскет)

Вячеслав Бобров (Днепр)

Владимир Герун (Уникаха)

Александр Кобец (Строитель)

Владимир Конев (Черкасские Обезьяны)

Владислав Коренюк (Киев-Баскет)

Вячеслав Кравцов (Днепр)

Павел Крутоус (Киев-Баскет)

Денис Лукашов (Прометей)

Алексендр Липовый (Прометей)

Кирилл Марченко (Химик)

Александр Мишула (Киев-Баскет)

Сергей Павлов (Киев-Баскет)

Вячеслав Петров (Прометей)

Артем Пустовой (Барселона)

Джером Рэндл

Иссуф Санон (Днепр)

Анатолий Шундель (Днепр)

Дмитрий Скапинцев (Черкасские Обезьяны)

Станислав Тимофеенко (Днепр)

Виталий Зотов (Химик) К слову. Наша команда уже вышла в финальную часть турнира.