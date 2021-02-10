Став відомий розширений склад збірної України на домашні матчі відбору на Євробаскет-2022. До нього потрапив 21 гравець.

20 лютого Україна зіграє зі Словенією, а 22 лютого з Угорщиною. Обидва матчі відбудуться в Києві. Дивіться також: У США назвали офіційну причину загибелі Кобі Браянта Попередній склад збірної України Богдан Близнюк (Київ-Баскет)

В'ячеслав Бобров (Дніпро)

Володимир Герун (Уникаха)

Олександр Кобець (Будівельник)

Володимир Конєв (Черкаські Мавпи)

Владислав Коренюк (Київ-Баскет)

В'ячеслав Кравцов (Дніпро)

Павло Крутоус (Київ-Баскет)

Денис Лукашов (Прометей)

Алексендр Липовий (Прометей)

Кирило Марченко (Хімік)

Олександр Мішула (Київ-Баскет)

Сергій Павлов (Київ-Баскет)

В'ячеслав Петров (Прометей)

Артем Пустовий (Барселона)

Джером Рендл

Іссуф Санон (Дніпро)

Анатолій Шундель (Дніпро)

Дмитро Скапінцев (Черкаські Мавпи)

Станіслав Тимофеєнко (Дніпро)

Віталій Зотов (Хімік) До слова. Наша команда вже вийшла до фінальної частини турніру.