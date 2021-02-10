Збірна України оголосила повний склад на матчі відбору на Євробаскет-2022
Став відомий розширений склад збірної України на домашні матчі відбору на Євробаскет-2022. До нього потрапив 21 гравець.
Джерело:ФІБА
20 лютого Україна зіграє зі Словенією, а 22 лютого з Угорщиною. Обидва матчі відбудуться в Києві.
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Попередній склад збірної України
- Богдан Близнюк (Київ-Баскет)
- В'ячеслав Бобров (Дніпро)
- Володимир Герун (Уникаха)
- Олександр Кобець (Будівельник)
- Володимир Конєв (Черкаські Мавпи)
- Владислав Коренюк (Київ-Баскет)
- В'ячеслав Кравцов (Дніпро)
- Павло Крутоус (Київ-Баскет)
- Денис Лукашов (Прометей)
- Алексендр Липовий (Прометей)
- Кирило Марченко (Хімік)
- Олександр Мішула (Київ-Баскет)
- Сергій Павлов (Київ-Баскет)
- В'ячеслав Петров (Прометей)
- Артем Пустовий (Барселона)
- Джером Рендл
- Іссуф Санон (Дніпро)
- Анатолій Шундель (Дніпро)
- Дмитро Скапінцев (Черкаські Мавпи)
- Станіслав Тимофеєнко (Дніпро)
- Віталій Зотов (Хімік)
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