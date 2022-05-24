Сборная Украины не сыграет в двух ранее запланированных спаррингах перед матчем с Шотландией

В рамках подготовки к отборочному матчу плей-офф против Шотландии сборная Украины должна была сыграть серию спаррингов. Однако похоже, что план Александра Петракова претерпевает изменения.

У национальной команды было запланировано 5 спаррингов

Журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас сообщил, что сборная Украины больше не будет проводить товарищеские матчи перед стыковой встречей отбора чемпионата мира-2022 с Шотландией, которая состоится 1 июня.

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Заключительная неделя подготовки у сборной Украины пройдет чисто в тренировочном режиме. К сожалению, спаррингов в мае больше не будет. По разным причинам, но договоренности с африканскими соперниками окончательно взлетели. Так что дальше только официальные матчи,

– говорится в сообщении.

Тем не менее "сине-желтым" удалось сыграть в трех матчах. В первой игре украинцы сыграли против Боруссии Менхенгладбах, где одержали победу со счетом 1:2. Забитыми голами против немецкого клуба отличились дебютанты национальной команды: Михаил Мудрик и Александр Пихаленок.

Со счетом 1:3 украинцы обыграли итальянскую команду Эмполи. А вот игра с хорватской Риекой закончилась мировой – 1:1.

26 мая сборная Украины должна была сыграть против ДР Конго.

Подготовка сборной Украины

В начале мая сборная Украины начала подготовку к плей-офф отбора ЧМ-2022 и июньских встреч в Лиге наций-2022/2023 в Словении.

Место проведения предложил президент УЕФА Александер Чеферин. Он также распорядился, чтобы союз взял на себя все расходы по нахождению национальной команды там.

В расположение национальной команды уже прибыл Руслан Малиновский и Роман Яремчук.

Главный наставник Шотландии Стив Кларк поделился ожиданиями по поводу предстоящего поединка. Он отметил, что у украинцев сильная команда, и они будут готовы к поединку на все 100% процентов. Однако он не сомневается в своих подопечных, считает, что у них тоже есть все шансы на победу.

К слову. 1 июня сборная Украины сыграет в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022 против команды Шотландии. В случае победы, подопечные Петракова 5 июня встретятся с Уэльсом.