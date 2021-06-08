Сборная Украины не смогла вылететь в Румынию из-за сильных ливней в Харькове

Сборная Украины по футболу 8 июня должна была вылететь в Румынию, где будет готовиться к матчу против Нидерландов. Рейс был отложен из-за погодных условий.
Препятствия на пути к Евро
Украинская сборная столкнулась с первыми трудностями на пути в Румынию. Причина – сильные дожди, которые заливают Харьков.
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В связи с плохими погодными условиями вылет сборной Украины перенесен на 17:00. Хотя команда должна была вылететь еще утром 8 июня. Впрочем, не исключено, что время вылета снова будет отложено до тех пор, пока погода не наладится. Дожди должны заливать первую столицу Украины до 15:00.
Именно в Румынии подопечные Андрея Шевченко должны готовиться к стартовому матчу Евро-2020. 13 июня украинская сборная сыграет против Нидерландов. Поединок состоится в Амстердаме. К слову, украинские болельщики не смогут увидеть игру воочию из-за запрета.
- 7 июня в Харькове была прекрасная погода. Сборная Украины в этот день провела последний спарринг во время подготовки к чемпионату Европы. Наши ребята без проблем разгромили Кипр, который с 36-й минуты играл в меньшинстве. Кроме удаления в поединке арбитр назначил два пенальти в пользу Украины.
- За украинскую команду отличались Зинченко, Яремчук и дубль оформил Ярмоленко. В итоге – 4:0. Украина наконец прервала свою серию из мировых 1:1.