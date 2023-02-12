Несмотря на триумф над Литвой: Украина вновь не вышла в финальную стадию женского Евробаскета

Команда Срджана Радуловича не была слишком убедительной в играх против лидеров группы. Это не позволило "сине-желтым" стать одной из лучших команд квалификации.

Завершилась стадия квалификации женского Евробаскета для сборной Украины. Команда Срджана Радуловича "принимала" в Риге сборную Литвы в заключительной игре, пишет 24 канал.

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Для того чтобы рассчитывать на проход в основную стадию, "сине-желтые" должны были побеждать оппонента, ведь в первой игре уступили ему 62:81.

Оставили Литву за бортом

Своего украинцы добились, переиграв Литву всего в шесть очков. Наши девушки уступили во второй и четвертой четвертях, но были гораздо убедительнее в первой и третьей.

Видеообзор матча Украина – Литва:

Это позволило нашей сборной выйти на второе место в группе В. Первой стала Франция, которая попала на Евробаскет напрямую, проиграв лишь в гостях Украине.

По регламенту на Евробаскет в Израиле попадают чемпионы групп, а также четыре лучшие команды из занявших вторые места. При этом результаты игр с теми, кто занял четвертые строчки, не учитывались, ведь часть групп состояла всего из трех команд.

Именно поэтому две победы Украины над Финляндией были отвергнуты. В этой виртуальной таблице получилась очень плотная борьба, ведь 9 из 10 команд набрали по шесть очков, в том числе и подопечные Радуловича.

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Без Украины на Евробаскете

Впрочем, разница очков сыграла не в нашу пользу, ведь в матчах с Францией и Литвой у украинок сложилась отрицательная разница. Таким образом, наша команда оказалась на восьмой строчке в этой таблице и второй раз подряд не попала на женский Евробаскет.

Положение вицечемпионов групп:

МЕСТО КОМАНДА В П РАЗНИЦА ОЧКИ 1 Венгрия 2 2 +60 6 2 Словакия 2 2 +51 6 3 Великобритания 2 2 +23 6 4 Германия 2 2 +16 6 5 Израиль* 2 2 +9 6 6 Нидерланды 2 2 0 6 7 Польша 2 2 -7 6 8 Украина 2 2 -15 6 9 Хорватия 2 2 -16 6 10 Австрия 1 3 -58 5

* – Израиль прошел вне конкурса на правах хозяина

Финальный турнир пройдет с 15 по 25 июня 2023 г. в Словении и Израиле. Действующим чемпионом турнира является Сербия, которая в 2021 году одолела в финале Францию (63:54). Участниками Евробаскета-2023 стали: