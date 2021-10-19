Сборная Украины не поедет в Россию на чемпионат Европы по плаванию

Сборная Украины пропустит чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, который состоится в Казани (Россия). Украина планировала выступить в России в ограниченном количестве спортсменов, но Михаил Романчук и Владислав Бухов отказались от турнира.

Украина не финансирует поездки в Россию

О том, что "сине-желтые" не выступят в России, рассказал президент Федерации плавания Украины Андрей Власков.

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По его словам, Украину должны были представить Романчук и Бухов, но оба пловца отказались от участия в чемпионате Европы.

Мы планировали участвовать в этих соревнованиях, но ограниченной командой, то есть из тех, которые могут бороться за медали. Планировалось, что на чемпионат Европы поедет призер Олимпийских игр Михаил Романчук, а также полуфиналист Владислав Бухов. Но несколько недель назад Романчук по личным причинам отказался от участия в чемпионате. Так же сделал и Бухов,

– рассказал Власков.

Украина планировала выступить в сокращенном составе, ведь спортсмены и делегация не получают государственное финансирование для поездок в Россию. Оплатить участие спортсменов в чемпионате Европы должна была бы федерация.

Вместе с тем, президент федерации плавания заверил, что пропуск чемпионата Европы никаким образом не повлияет на сборную Украины.

В то же время украинская команда, по словам Власкова, решила сосредоточиться на чемпионате мира, который состоится в конце 2021 года.