Шинкаренко ушла из спорта после "бронзы" Олимпиады

Призер Олимпиады-2020 Шинкаренко объявила о завершении карьеры в своем инстаграме.

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Пловчиха-синхронистка поблагодарила всех за поддержку и отметила, что ушла из спорта на прекрасной ноте. На Олимпиаде в Токио Алина выиграла "бронзу" в групповой программе по синхронному плаванию.

Пора признаться... я закончила свою профессиональную спортивную карьеру, на прекрасной ноте – олимпийская медаль,

– написала спортсменка.

Объясняя свое решение, Шинкаренко заявила, что уже собрала полный комплект медалей. Теперь, по словам Алины, настало время сосредоточиться на семье.

"Почему так рано? А чего тянуть... Комплект медалей с чемпионата мира и Европы есть. Рано или поздно это придется сделать, и идти искать себя дальше, создавать семью, деток", – резюмировала Шинкаренко.

Кроме "бронзы" Олимпиады, в личном музее Шинкаренко есть "золото" Чемпионата-2019.

Еще украинка получила три "бронзы" на Чемпионате мира-2019 и одно "серебро" в 2017 году.

Шинкаренко – четырехкратная чемпионка Европы и трижды серебряная призер.

Текст публикации Алины Шинкаренко

"Пора признаться... Я закончила свою профессиональную спортивную карьеру, на прекрасной ноте – олимпийская медаль. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто помог прийти к этому, тренеру, девушкам, массажистам, врачам, родным и близким, которые поддерживали в трудные минуты – очень благодарю.

Почему так рано? А чего тянуть... Комплект медалей с чемпионата мира и Европы есть. Рано или поздно это придется сделать, и идти искать себя дальше, создавать семью, деток".