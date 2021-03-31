Сборная Украины назвала заявку игроков на матч против Казахстана
Сборная Украины по футболу готовится к матчу против Казахстана в отборе на чемпионат мира. К этой игре готовятся 23 футболиста.
Источник:УАФ
В марте 2021 года у сборной Украины было запланировано три матча в отборе на ЧМ-2022. Чтобы не иметь проблем с составом, тренерский штаб на эти три матча вызвал почти три десятка футболистов. Но в заявку на игру может попасть лишь 23 игрока. Поэтому перед каждым матчем приходилось выбирать, кто может сыграть, а кто останется вне игры.
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Да, в сборную вызвали сразу пять вратарей, но в заявку на матч попадают только трое. Поэтому Андрей Лунин и Дмитрий Резник в предыдущих матчах оставались вне заявки на матч. Не попали они и в заявку на игру против Казахстана. Место в воротах может занять Георгий Бущан, Андрей Пятов или Анатолий Трубин.
Кроме того, во время сбора некоторые игроки получили травмы, поэтому тоже не сыграют против Казахстана. Речь идет о Евгении Коноплянка. Что касается Андрея Ярмоленко, то он не успел полностью восстановиться от предыдущего повреждения, поэтому в тренерском штабе решили не задействовать его в матчах и отпустили обратно в Лондон.
Не сыграет против Казахстана и Виталий Миколенко из-за удаления в предыдущем матче против Финляндии.
Поэтому из тех игроков, которые остались под руководством тренерского штаба, но не сыграют в этом матче, кроме упомянутых вратарей, еще Ефим Конопля. При этом в предыдущем матче против Казахстана он был на скамейке запасных.
Зато в заявку на матч попал нападающий Артем Довбик, который не смог сыграть против Франции из-за карантина, а на матч с Финляндией его не взял тренерский штаб.
Заявка сборной Украины на матч с Казахстаном
- Вратари: 1. Георгий Бущан, 12 Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин.
- Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Илья Забарный 4. Сергей Кривцов, 7. Александр Тимчик, 13 Александр Сирота, 14 Богдан Михайличенко, 21 Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко.
- Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Владимир Шепелев, 8. Руслан Малиновский, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 15. Александр Зубков, 17 Александр Зинченко, 18 Евгений Макаренко, 20. Виктор Коваленко.
- Нападающие: 9. Роман Яремчук, 16 Артем Довбик, 19 Жуниор Мораес.
Матч Украина – Казахстан состоится в среду, 31 марта. Начало матча в 21:45.
Для сборной Украины это будет последний официальный матч перед стартом на Евро-2020. В следующий раз команда соберется уже в конце мая, чтобы начать подготовку к чемпионату Европы по футболу.
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