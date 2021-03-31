Сборная Украины по футболу готовится к матчу против Казахстана в отборе на чемпионат мира. К этой игре готовятся 23 футболиста.

В марте 2021 года у сборной Украины было запланировано три матча в отборе на ЧМ-2022. Чтобы не иметь проблем с составом, тренерский штаб на эти три матча вызвал почти три десятка футболистов. Но в заявку на игру может попасть лишь 23 игрока. Поэтому перед каждым матчем приходилось выбирать, кто может сыграть, а кто останется вне игры.

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Да, в сборную вызвали сразу пять вратарей, но в заявку на матч попадают только трое. Поэтому Андрей Лунин и Дмитрий Резник в предыдущих матчах оставались вне заявки на матч. Не попали они и в заявку на игру против Казахстана. Место в воротах может занять Георгий Бущан, Андрей Пятов или Анатолий Трубин.

Кроме того, во время сбора некоторые игроки получили травмы, поэтому тоже не сыграют против Казахстана. Речь идет о Евгении Коноплянка. Что касается Андрея Ярмоленко, то он не успел полностью восстановиться от предыдущего повреждения, поэтому в тренерском штабе решили не задействовать его в матчах и отпустили обратно в Лондон.

Не сыграет против Казахстана и Виталий Миколенко из-за удаления в предыдущем матче против Финляндии.

Поэтому из тех игроков, которые остались под руководством тренерского штаба, но не сыграют в этом матче, кроме упомянутых вратарей, еще Ефим Конопля. При этом в предыдущем матче против Казахстана он был на скамейке запасных.

Зато в заявку на матч попал нападающий Артем Довбик, который не смог сыграть против Франции из-за карантина, а на матч с Финляндией его не взял тренерский штаб.

Заявка сборной Украины на матч с Казахстаном

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12 Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин.

1. Георгий Бущан, 12 Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин. Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Илья Забарный 4. Сергей Кривцов, 7. Александр Тимчик, 13 Александр Сирота, 14 Богдан Михайличенко, 21 Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко.

2. Эдуард Соболь, 3. Илья Забарный 4. Сергей Кривцов, 7. Александр Тимчик, 13 Александр Сирота, 14 Богдан Михайличенко, 21 Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко. Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Владимир Шепелев, 8. Руслан Малиновский, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 15. Александр Зубков, 17 Александр Зинченко, 18 Евгений Макаренко, 20. Виктор Коваленко.

5. Сергей Сидорчук, 6. Владимир Шепелев, 8. Руслан Малиновский, 10 Николай Шапаренко, 11. Марлос, 15. Александр Зубков, 17 Александр Зинченко, 18 Евгений Макаренко, 20. Виктор Коваленко. Нападающие: 9. Роман Яремчук, 16 Артем Довбик, 19 Жуниор Мораес.

Матч Украина – Казахстан состоится в среду, 31 марта. Начало матча в 21:45.

Для сборной Украины это будет последний официальный матч перед стартом на Евро-2020. В следующий раз команда соберется уже в конце мая, чтобы начать подготовку к чемпионату Европы по футболу.