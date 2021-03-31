Збірна України з футболу готується до матчу проти Казахстану у відборі на чемпіонат світу. До цієї гри готуються 23 футболістів.

У березні 2021 року в збірної України було заплановано три матчі у відборі на ЧС-2022. Щоб не мати проблем зі складом, тренерський штаб на ці три матчі викликав майже три десятки футболістів. Але в заявку на гру може потрапити лише 23 гравців. Тому перед кожним матчем доводилося вибирати, хто може зіграти, а хто залишиться поза грою.

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Так, до збірної викликали одразу п'ятьох воротарів, але в заявку на матч потрапляють лише троє. Тому Андрій Лунін та Дмитро Різник в попередніх матчах залишалися поза заявкою на матч. Не потрапили вони і в заявку на гру проти Казахстану. Місце у воротах може зайняти Георгій Бущан, Андрій Пятов чи Анатолій Трубін.

Окрім того, під час збору деякі гравці отримали травми, тому теж не зіграють проти Казахстану. Мова йде про Євгена Коноплянку. Щодо Андрія Ярмоленка, то він не встиг повністю відновитися від попереднього ушкодження, тому у тренерському штабі вирішили не задіювати його у матчах та відпустили назад в Лондон.

Не зіграє проти Казахстану і Віталій Миколенко через вилучення у попередньому матчі проти Фінляндії.

Тож з тих гравців, які залишилися під керівництвом тренерського штабу, але не зіграють у цьому матчі, окрім згаданих воротарів, є ще Юхим Конопля. При цьому у попередньому матчі проти Казахстану він був на лаві для запасних.

Натомість у заявку на матч потрапив нападник Артем Довбик, який не зміг зіграти проти Франції через карантинні обмеження, а на матч з Фінляндією його не взяв тренерський штаб.

Заявка збірної України на матч із Казахстаном

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Андрій Пятов, 23. Анатолій Трубін.

Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Ілля Забарний, 4. Сергій Кривцов, 7. Олександр Тимчик, 13. Олександр Сирота, 14. Богдан Михайліченко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Володимир Шепелєв, 8. Руслан Маліновський, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 15. Олександр Зубков, 17. Олександр Зінченко, 18. Євген Макаренко, 20. Віктор Коваленко.

Нападники: 9. Роман Яремчук, 16. Артем Довбик, 19. Жуніор Мораес.

Матч Україна – Казахстан відбудеться в середу, 31 березня. Початок матчу о 21:45.

Для збірної України це буде останній офіційний матч перед стартом на Євро-2020. Наступного разу команда збереться вже наприкінці травня, щоб розпочати підготовку до чемпіонату Європи з футболу.