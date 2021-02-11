В пятницу, 12 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится лишь одна гонка – мужской спринт. На старт выйдут сразу четверо украинцев.

Украину на этой гонке будут представлять Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цимбал. При этом вне заявки на гонку остался Артем Тищенко.

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Отметим, что каждый из украинцев оказался в разных группах стартового списка. Первым из украинцев стартует Антон Дудченко – у него седьмой стартовый номер. Дмитрий Пидручный оказался во второй стартовой группе с номером 46. Почти в конце гонку начнут остальные украинцы. Артем Прима лишь 93-й (третья группа), А Богдан Цимбал – аж 97-й.

Отметим, что начало мужской спринтерской гонки запланировано на 15:30. Учитывая, что между каждым биатлонистом будет по 30 секунд, то последний из украинцев Цимбал стартует аж в 16:18:30. То есть через 48 минут и 30 секунд.



Календарь чемпионата мира по биатлону 2021 / Иллюстрация 24 канала