У п'ятницю, 12 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону відбудеться лише одна гонка – чоловічий спринт. На старт вийдуть одразу четверо українців.

Україну на цій гонці представлятимуть Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал. натомість поза заявкою на гонку залишився Артем Тищенко.

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Відзначимо, що кожен з українців опинився у різних групах стартового списку. Першим з українців стартуватиме Антон Дудченко – у нього сьомий стартовий номер. Дмитро Підручний опинився у другій стартовій групі з номером 46. Майже наприкінці гонку розпочнуть решта українців. Артем Прима лише 93-й (третя група), а Богдан Цимбал – аж 97-й.

Відзначимо, що початок чоловічої спринтерської гонки запланований на 15:30. Зважаючи, що між кожним біатлоністом буде по 30 секунд, то останній з українців Цимбал стартуватиме аж о 16:18:30. Тобто через 48 хвилин та 30 секунд.



Календар чемпіонату світу з біатлону 2021 / Ілюстрація 24 каналу