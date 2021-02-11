Збірна України назвала склад на чоловічу спринтерську гонку на ЧС з біатлону
У п'ятницю, 12 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону відбудеться лише одна гонка – чоловічий спринт. На старт вийдуть одразу четверо українців.
Джерело:IBU
Україну на цій гонці представлятимуть Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал. натомість поза заявкою на гонку залишився Артем Тищенко.
Варто побачити Крики та розпач: емоції українських біатлоністів після фінішу Підгрушної на ЧС – відео
Відзначимо, що кожен з українців опинився у різних групах стартового списку. Першим з українців стартуватиме Антон Дудченко – у нього сьомий стартовий номер. Дмитро Підручний опинився у другій стартовій групі з номером 46. Майже наприкінці гонку розпочнуть решта українців. Артем Прима лише 93-й (третя група), а Богдан Цимбал – аж 97-й.
Відзначимо, що початок чоловічої спринтерської гонки запланований на 15:30. Зважаючи, що між кожним біатлоністом буде по 30 секунд, то останній з українців Цимбал стартуватиме аж о 16:18:30. Тобто через 48 хвилин та 30 секунд.
Календар чемпіонату світу з біатлону 2021 / Ілюстрація 24 каналу
Поділитися новиною
-
Чи приїде Ілон Маск в Україну і чи полетить українець на Місяць: цікаві ставки від букмекерів2 лютого , 12:05
-
Футбольне ноу-хау: як Зінченко захищав стінку Ман Сіті лежачи на полі – відео8 лютого , 07:47
-
Перемога Динамо в УПЛ, виліт Руху, а Циганков – найкращий бомбардир: головні інтриги сезону9 лютого , 14:01