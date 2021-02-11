Сборная Украины по биатлону 10 февраля чуть ли не с медали начала свой путь на чемпионат мира в Поклюке. Пидгрушной не хватило пол секунды, чтобы привезти для своей команды "бронзу".

Смешанной эстафетой стартовал чемпионат мира 2021 года. В первой же гонке украинская сборная по биатлону могла открыть отсчет наградам. Начинали гонку мужчины. На первых двух этапах за Украину выступали Артем Прима и Дмитрий Пидручный. Интересно, что участие капитана из Тернополя до последнего было под вопросом, но лидер команды проявил свой характер и вышел на старт.

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Эмоции украинских биатлонистов

После мужского этапа Украина была в топ-3 лидеров. Далее на поклонников биатлона ждал женский этап, поэтому у ребят была возможность поддержать девушек на трассе, что они и сделали. Юлия Джима прекрасно провела свой этап и была словно ракета на дистанции. Не удивительно, киевлянка проводила подготовку к сезону именно в Поклюке, где и происходит главный старт сезона.

Капитану женской команды Елене Пидгрушной в очередной раз пришлось завершать гонку. Украинские фанаты уже привыкли к нашему стабильному финишеру на последнем этапе. Опытная украинка уверенно разобралась с первым огневым рубежом, а вот на втором ноги украинки начали подводить. Елена на грани штрафного круга завершила стрельбу на стойке на ноль.

Украинская биатлонистка 4-й выехала на последний круг, впереди в трех секундах была шведка Ханна Эберг. Пидгрушной удалось догнать соперницу, поэтому они две вели борьбу за "бронзу". На одном из участков трассы украинку поддерживали Прима и Пидручный, которые завершили для себя гонку. Они громко кричали и подбадривали партнершу по сборной.

Елена вышла на последние метры на уровне с представительницей Швеции, но пол секунды отделили Украину от бронзовой награды чемпионата мира. Отчаяние легко читалось на лицах Примы и Пидручного. Ребята разочарованно направились к финишу.