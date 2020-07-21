Европейская федерация гандбола составила календарь отборочного турнира чемпионата континента среди мужских команд. С учетом того, что сборные Украины и России попали в одну группу, функционеры решили, что на своих полях они играть не будут.

Генеральный секретарь Федерации гандбола Украины Александр Гладун прокомментировал официальному сайту ФГУ результаты жеребьевки квалификации на чемпионат Европы-2022 для сборной Украины.

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Нашим соотечественникам в группе 3 будут противостоять сборные России, Чехии и Фарерских островов.

"Матчи сборных Украины и России пройдут в 1-м и 2 турах на нейтральной территории. Есть предварительная договоренность, что обе игры пройдут в Минске. С большой вероятностью, датами двух матчей станут 5 и 7 ноября", – заявил Гладун.

Функционер считает, что наша сборная сможет выполнить задачу выхода в финальную часть турнира. Фаворитом же нашей группы считает команду Чехии.

Чемпионат Европы по гандболу 2022 года

Команды, которые займут первые два места в группах и четыре лучшие из тех, кто займет третье место, выйдут в финальную часть европейского первенства. Отборочные матчи будут проходить с ноября 2020 по май 2021 года, все команды сыграют между собой в формате матчей дома и на выезде.

Финальный турнир Евро-2022 пройдет с 13-го по 30 января 2022 в Словакии и Венгрии. Туда уже пробились хозяева турнира, а также действующий чемпион Европы – Испания и серебряные призеры последнего европейского первенства – Хорватия.