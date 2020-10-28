Тренерський штаб чоловічої збірної України з гандболу на чолі з Миколою Степанцем назвав 21 гравця для підготовки до двох матчів проти збірної Росії у відборі на чемпіонат Європи-2022.

Матчі відбудуться 5 та 7 листопада у Мінську. Наша національна команда вилетить до столиці Білорусі 30 жовтня для підготовки до ігор. Про це повідомляє офіційний сайт ФГУ.

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Склад збірної України

Воротарі: Антон Терехов ("Погонь Щецин", Польща), Юрій Шамрило ("Ам'єн Пікардія", Франція), Максим В’юник("Мотор").

Лінійні: Іван Бурзак ("Мотор"), Дмитро Тютюнник ("Мотор"), Дмитро Ільченко (ЦСКА, Росія), Едуард Захаров ("Пермські мєдвєді", Росія).

Гравці задньої лінії: Сергій Онуфрієнко ("Шартр",Франція), Євген Буйненко ("Пермські мєдвєді", Росія), Владислав Донцов ("Мотор"), Дмитро Горіга ("Мотор"), Владислав Паровінчак ("Машека", Білорусь), Станіслав Жуков (ЦСКА, Росія), Олександр Кириленко ("Пермські мєдвєді", Росія), Тарас Міноцький ("Мотор"), В'ячеслав Садовий ("Сучава", Румунія).

Ліві крайні: Захар Денисов ("Мотор"), Євген Жук ("Пермські мєдвєді", Росія), Станіслав Плясун ("Донбас").

Праві крайні: Едуард Кравченко ("Мотор"), Артем Козакевич ("Мотор").

Чемпіонат Європи з гандболу 2022 року

Україна у відборі на Чемпіонат Європи з гандболу 2022 року потрапила у групу 3, де окрім нашої збірної, також є команди Росії, Чехії та Фарерських островів.

Команди, які займуть перші два місця в групах і чотири найкращі з тих, хто посяде третє місце, вийдуть до фінальної частини європейської першості. Відбіркові матчі будуть проходити з листопада 2020 по травень 2021 року, всі команди зіграють між собою у форматі матчів вдома та на виїзді.

Фінальний турнір Євро-2022 пройде з 13-го по 30 січня 2022 в Словаччині та Угорщині. Туди вже пробилися господарі турніру, а також чинний чемпіон Європи Іспанія та срібні призери останньої європейської першості Хорватія.

Матч Україна – Росія 5 листопада почнеться о 17:00 за українським часом, гра Росія – Україна 7 листопада стартує о 14:00.