Условия въезда для украинцев на Евро-2020

С 1 июня для пересечения границы Румынии отменяется разный подход для граждан из красной, желтой и зеленой зон. С 28 мая Украина находится в зеленой карантинной зоне.

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Иностранцы из красной и желтой зон, которые планируют посетить Бухарест во время Евро-2020, для въезда в страну должны предоставить:

паспорт вакцинации (процедура должна состояться минимум за 10 дней до въезда в Румынию), или

справку о наличии антител типа IgG (тест должен быть проведен максимум за 14 дней до въезда в Румынию), или

отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда в Румынию.

Важно. Правила распространяются на болельщиков, которые планируют ехать исключительно на Евро-2020 и будут находиться в Румынии не более 72 часов. Иностранцы, которые приедут из красной зоны и не покинут территорию Румынии в течение трех дней, на четвертый день попадут на карантин на 14 дней по адресу, заявленному для проживания при въезде в страну.

Для болельщиков, путешествующих из стран зеленой зоны, карантинные ограничения не предусмотрены. Пока не известно, распространяется ли это на Украину.

Сборная Украины сыграет в Бухаресте два матча. 17 июня "сине-желтые" встретятся с Северной Македонией, а 21 июня померятся силами с Австрией. С Нидерландами украинцы встретятся в Амстердаме (13 июня).