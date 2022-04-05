Возможна дата поединка Украина – Шотландия
Журналист поделился информацией о предстоящем матче сборной Украины. По его словам, украинцы могут сыграть против команды Шотландии 7 июня.
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Предварительная дата матча с Шотландией – 7 июня. Команда собирается уехать в конце апреля. Петраков сказал, что этого времени ему будет достаточно – там все будут набирать форму,
– отметил журналист.
Победитель матча Украина – Шотландия встретится с Уэльсом, обыгравшим Австрию (2:1).
"Сине-желтым" нужно будет побеждать в двух поединках, чтобы улететь на Мундиаль.
В катарской Дохе состоялась жеребьевка основной стадии чемпионата мира-2022, по результатам которой сборная Украины узнала потенциальных соперников.
Если сборная Украины пробьется на финальную часть турнира, сыграет с Англией, Ираном и США.