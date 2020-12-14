В марте 2021 года сборная Украины сыграет первые матчи в отборе на Чемпионат мира 2022 года. Два матча для нашей команды будут домашние – против Финляндии и Казахстана.

В Украинской ассоциации футбола предлагают матчи против Финляндии и Казахстана провести на "Арене Львов". Об этом заявил председатель УАФ Андрей Павелко.

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"Арена Львов" всегда дает мощный заряд поддержки национальной сборной и остается неприступной для наших соперников. Футболистам главной команды Украины особенно важно почувствовать эту неповторимую энергетику стадиона в первых домашних матчах отбора к ЧМ-2022", – пояснил такое решение Андрей Павелко.

По его словам, тренерский штаб сборной Украины поддержал такую идею. Так что теперь осталось, чтобы его утвердил Исполком УАФ.

Кроме того, в УАФ надеются, что к этому времени болельщикам разрешат посещать футбольные матчи. Поэтому игра состоится со зрителями на трибунах.

Напомним, что матч Украина – Финляндия состоится 28 марта, а Украина – Казахстан запланирован на 31 марта. Стартует же Украина в отборе на ЧМ-2022 гостевым матчем против Франции 24 марта.



Календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ - 2022 / Иллюстрация 24 канала