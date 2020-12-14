У березні 2021 року збірна України зіграє перші матчі відборі на Чемпіонат світу 2022 року. Два матчі для нашої команди будуть домашні – проти Фінляндії та Казахстану.

В Українській асоціації футболу пропонують матчі проти Фінляндії та Казахстану провести на "Арені Львів". Про це заявив голова УАФ Андрій Павелко.

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"Арена Львів" завжди дає потужний заряд підтримки національній збірній і залишається неприступною для наших суперників. Футболістам головної команди України особливо важливо відчути цю неповторну енергетику стадіону в перших домашніх матчах відбору до ЧС-2022, – пояснив таке рішення Андрій Павелко.

За його словами, тренерський штаб збірної України підтримав таку ідею. Тож тепер залишилося, щоб його затвердив Виконком УАФ.

Окрім того, в УАФ сподіваються, що до цього часу вболівальникам дозволять відвідувати футбольні матчі. Тож гра відбудеться з глядачами на трибунах.

Нагадаємо, що матч Україна – Фінляндія відбудеться 28 березня, а Україна – Казахстан запланований на 31 березня. Стартує ж Україна у відборі на ЧС-2022 гостьовим матчем проти Франції 24 березня.



Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2022 / Ілюстрація 24 каналу