Все игроки готовы, – Ребров рассказал о возвращении лидера сборной Украины перед игрой с Чехией

Во вторник, 10 сентября, сборная Украины сыграет во втором туре Лиги наций против Чехии. Один из лидеров "сине-желтых", который пропустил матч с Албанией, может помочь национальной команде в этом противостоянии.

Михаил Мудрик, вингер сборной Украины, вернулся к тренировкам и имеет шанс сыграть в гостевом поединке с Чехией в Лиге наций. Об этом сообщил Сергей Ребров, главный тренер украинских "львов".

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Мудрик снова в строю сборной Украины

Наставник сборной Украины, Сергей Ребров, посетил предматчевую пресс-конференцию накануне игры против Чехии в Праге. Наставник "сине-желтых" рассказал о том, что Михаил Мудрик почти восстановился от повреждения.

Мудрик тренируется в общей группе. Насколько я вижу, есть микроповреждения, но все игроки готовы к завтрашней встрече,

– сказал Ребров.

Отметим, что игрок лондонского Челси, не смог помочь украинской сборной в стартовом туре Лиги наций сезона-2024/2025 против Албании. В итоге подопечные Сергея Реброва уступили балканскому коллективу со счетом 1:2.

В составе национальной сборной единственным голом отметился Ефим Конопля. Следующая игра состоится 10 сентября на стадионе "Eden Arena" в Праге. Начало игры – 21:45 по киевскому времени. Билеты на поединок сборной Украины против Чехии еще доступны в продаже.