Андрей Ярмоленко, полузащитник Динамо и сборной Украины, прокомментировал предстоящую игру против Чехии. Футболист также рассказал об эмоциях игроков после поражения от Албании.
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Ребята очень переживают за результаты матчей
На вопрос о том, что футболисты сделали выводы после Евро-2024, но все равно проиграли албанцам Ярмоленко ответил, что все ребята переживают и очень хотят выиграть. По словам Андрея все в команде понимают куда и для чего они приезжают.
Я, в первую очередь, прихожу на пресс-конференцию, чтобы защитить ребят. Не надо на всех набрасываться. Мы приезжаем и хотим показывать лучший футбол. Но вы должны понимать, что сейчас все сборные научились играть в футбол, нет легких игр,
– заявил Ярмоленко.
Вингер сборной Украины также отметил, что Албания очень изменилась за 5 лет и это совсем другая команда. Балканцы это доказали своей игрой на Евро-2024 и матчем против нас.
Также Андрей Ярмоленко, отметил, что футболисты сборной Украины приложат усилия, чтобы порадовать болельщиков и военных, которые защищают наше государство.
Напомним, что 10 сентября сборная Украины сыграет второй матч в Лиге наций против Чехии в Праге. Игра состоится на стадионе "Eden Arena" в 21:45 по киевскому времени.