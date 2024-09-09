Андрей Ярмоленко, полузащитник Динамо и сборной Украины, прокомментировал предстоящую игру против Чехии. Футболист также рассказал об эмоциях игроков после поражения от Албании.

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Ребята очень переживают за результаты матчей

На вопрос о том, что футболисты сделали выводы после Евро-2024, но все равно проиграли албанцам Ярмоленко ответил, что все ребята переживают и очень хотят выиграть. По словам Андрея все в команде понимают куда и для чего они приезжают.

Я, в первую очередь, прихожу на пресс-конференцию, чтобы защитить ребят. Не надо на всех набрасываться. Мы приезжаем и хотим показывать лучший футбол. Но вы должны понимать, что сейчас все сборные научились играть в футбол, нет легких игр,

– заявил Ярмоленко.

Вингер сборной Украины также отметил, что Албания очень изменилась за 5 лет и это совсем другая команда. Балканцы это доказали своей игрой на Евро-2024 и матчем против нас.

Также Андрей Ярмоленко, отметил, что футболисты сборной Украины приложат усилия, чтобы порадовать болельщиков и военных, которые защищают наше государство.

Напомним, что 10 сентября сборная Украины сыграет второй матч в Лиге наций против Чехии в Праге. Игра состоится на стадионе "Eden Arena" в 21:45 по киевскому времени.