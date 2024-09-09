Михайло Мудрик, вінгер збірної України, повернувся до тренуваннь та має шанс зіграти у гостьовому поєдинку із Чехією у Лізі націй. Про це повідомив Сергій Ребров, головний тренер українських "левів".

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Мудрик знову в строю збірної України

Керманич збірної України, Сергій Ребров, відвідав передматчеву пресконференцію напередодні гри проти Чехію у Празі. Наставник "синьо-жовтих" розповів про те, що Михайло Мудрик майже відновився від пошкодження.

Мудрик тренується у загальній групі. Наскільки я бачу, є мікропошкодження, але всі гравці готові до завтрашньої зустрічі,

– сказав Ребров.

Зазначимо, що гравець лондонського Челсі, не зміг допомогти українській збірній у стартовому турі Ліги націй сезону-2024/2025 проти Албанії. У підсумку підопічні Сергія Реброва поступились балканському колективу з рахунком 1:2.

У складі національної збірної єдиним голом відзначився Юхим Конопля. Наступна гра відбудеться 10 вересня на стадіоні "Eden Arena" у Празі. Початок гри – 21:45 за київським часом. Квитки на поєдинок збірної України проти Чехії ще доступні у продажі.