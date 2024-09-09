В стартовом матче Лиги наций украинские "львы" уступили Албании и потеряли очки. Подопечные Сергея Реброва имеют шанс реабилитироваться в Праге.

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Где приобрести билеты на игру сборной Украины

Продажа билетов на игру Чехия – Украина в Лиге наций продолжается. Какие условия нужно выполнить для приобретения билетов:

Один болельщик может приобрести не более, чем четыре билета. После покупки проверяйте электронную почту, а затем распечатайте билет, чтобы попасть на матч, или загрузите на телефон.

Билеты для украинцев продаются, только на секторы: 119-й, 120-й, 121-й и 122-й.

Стоимость билетов:

Билет в фан-сектор стоит 490 крон.

Билет для детей, которые имеют рост менее 150 сантиметров – скидка 50 процентов.

Билет для людей с ограниченными возможностями в колесном кресле – 190 крон.

Обратите внимание! Билеты на матч Лиги наций Чехия – Украина можно приобрести – по ссылке. Детям до двух лет вход на арену запрещен.

Отметим, что поединок Чехия – Украина начнется в 21:45 (по киевскому времени) и в 20:45 (по местному). Место проведения матча – Прага, стадион "Eden Arena".