"Резиновый" календарь: УАФ разрешит переносить матчи УПЛ в пользу сборной Украины

На заседании исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола поддержали предложение Сергея Реброва. Главный тренер предложил менять даты матчей чемпионата Украины перед играми сборной.

Теперь комитет национальных сборных команд для своих нужд может переносить матчи чемпионата Украины на резервные даты, после предварительного обращения в Дирекцию УПЛ. Сергей Ребров обосновал свое предложение сложной ситуацией в Украине.

Читайте также Стал на защиту Украины в 2014 году: умер ветеран АТО и бывший игрок Карпат Олег Ивахнюк

Задачи сборной Украины

Исполком УАФ полностью поддерживает главного тренера национальной команды Сергея Реброва. Цель хорошая подготовка к выступлениям сборной в Лиге наций и отборочном турнире на Чемпионат мира 2026 года.

На Евро-2024 году в своем квартете сборная Украины набрала 4 очка и заняла последнее место, завершив выступление на турнире. Украинская команда пропустила вперед Бельгию, Румынию и Словакию.

В Лиге наций сборная Украины сыграет в Дивизионе B1 против Албании, Чехии и Грузии. Осенью 2024 года состоятся все матчи в группе. Первый матч национальной команды, 7 сентября, против албанцев в Праге.