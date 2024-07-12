Тепер комітет національних збірних команд для своїх потреб може переносити матчі чемпіонату України на резервні дати, після попереднього звернення до Дирекції УПЛ. Сергій Ребров обгрунтував свою пропозицію складною ситуацією в Україні.
Читайте також Став на захист України у 2014 році: помер ветеран АТО та колишній гравець Карпат Олег Івахнюк
Завдання збірної України
Виконком УАФ повністю підтримує головного тренера національної команди Сергія Реброва. На меті хороша підготовка до виступів збірної у Лізі націй та відбірковому турнірі на Чемпіонат світу 2026 року.
В Лізі націй збірна України зіграє в Дивізіоні B1 проти Албанії, Чехії та Грузії. Восени 2024 року відбудуться усі матчі у групі. Перший матч національної команди, 7 вересня, проти албанців у Празі.