Тепер комітет національних збірних команд для своїх потреб може переносити матчі чемпіонату України на резервні дати, після попереднього звернення до Дирекції УПЛ. Сергій Ребров обгрунтував свою пропозицію складною ситуацією в Україні.

Читайте також Став на захист України у 2014 році: помер ветеран АТО та колишній гравець Карпат Олег Івахнюк

Завдання збірної України

Виконком УАФ повністю підтримує головного тренера національної команди Сергія Реброва. На меті хороша підготовка до виступів збірної у Лізі націй та відбірковому турнірі на Чемпіонат світу 2026 року.

До слова. На Євро-2024 році в своєму квартеті збірна України набрала 4 очки та зайняла останнє місце, завершивши виступ на турнірі. Українська команда пропустила вперед Бельгію, Румунію та Словаччину.

В Лізі націй збірна України зіграє в Дивізіоні B1 проти Албанії, Чехії та Грузії. Восени 2024 року відбудуться усі матчі у групі. Перший матч національної команди, 7 вересня, проти албанців у Празі.