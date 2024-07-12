Теперь комитет национальных сборных команд для своих нужд может переносить матчи чемпионата Украины на резервные даты, после предварительного обращения в Дирекцию УПЛ. Сергей Ребров обосновал свое предложение сложной ситуацией в Украине.

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Задачи сборной Украины

Исполком УАФ полностью поддерживает главного тренера национальной команды Сергея Реброва. Цель хорошая подготовка к выступлениям сборной в Лиге наций и отборочном турнире на Чемпионат мира 2026 года.

К слову. На Евро-2024 году в своем квартете сборная Украины набрала 4 очка и заняла последнее место, завершив выступление на турнире. Украинская команда пропустила вперед Бельгию, Румынию и Словакию.

В Лиге наций сборная Украины сыграет в Дивизионе B1 против Албании, Чехии и Грузии. Осенью 2024 года состоятся все матчи в группе. Первый матч национальной команды, 7 сентября, против албанцев в Праге.