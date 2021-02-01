В воскресенье, 31 января, сборная Украины по футзалу провела первый отборочный матч на Евро-2022 против Албании. Команда Александра Косенко беспрепятственно одолела соперников на выезде.

Источник: 24 канал

Албания – Украина 3:10

Голы: Мейзини, 9, А. Брахими, 13 Карая, 34 – Зварыч, 1, 14 27 Шотурма, 6, Белоцерковец, 14 Фаренюк, 19, 26, Грицына, 23 Еремин, 36, Малышко, 40

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43 секунды хватило украинским футзалистам, чтобы размочить нули на табло. Зварыч откликнулся на передачу с углового от Шотурмы и точно пробил в ворота соперника – 0:1.

Уже через 5 минут счет удвоил сам Шотурма. Мяч после ошибки от игроков Албании оказался в ногах капитана сборной Украины. Петр мастерски прошел к владениям соперника и пробил в ближний угол – мяч пролетел между ног голкиперу, 0:2.

На 9-й минуте Мейзини удалось сократить отставание хозяев – его удар из острого угла Ципун парировать не смог, 1:2.

Белоцерковец увеличил преимущество украинцев благодаря великолепной передачи от Шотурмы – 1:3. Албания быстро ответила. Брахими замкнул прострел справа – 2:3.

На 15-й минуте голкипер Да Силва отразил мощный выстрел Шотурмы. Однако на добивание первым был Зварыч, которому таки удалось со второй попытки протолкнуть мяч в сетку ворот Албании – 2:4, оформив дубль.

Незадолго до перерыва Грицына решился на дальний удар, мяч после его удара залетел в сетку ворот, но перед тем зацепил ногу Фаренюка – 2:5. Этот гол стал последним в первой 20-минутке.

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Продолжение голевого матча от украинцев

После перерыва украинских футзалистов было уже не остановить. Три минуты во втором тайме понадобились Украине, чтобы забить очередной гол во встрече. Грицына элегантно пяткой завершил атаку украинской сборной – вратарь не был готов к такой бразильской технике украинца – 2:6.

На 26-й минуте курьезный гол залетел в ворота Да Силвы. Фаренюк перехватил мяч у соперника и выбил мяч прямо во владения Албании, которые остались незащищенными – 2:7.

Зварыч стал автором 8-го гола команды. Украинец вышел один на один с албанским голкипером и хладнокровно пустил мяч между ног вратарю – 2:8.

Стремительная контратака принесла результат Албании. Албанцы выбежали в атаку, которую результативно завершил Карая – 3:8. Правда, этот гол стал легкой радостью для хозяев при таком разгромном счете.

Уже через две минуты Еремин впервые отличился во встрече после розыгрыша перспективного штрафного – 3:9.

Красивую точку во встрече поставил Малышко, настоящий гол-красавец получился у третьего номера сборной Украины. Игрок выбивал мяч подальше от своих ворот и попал прямо в ворота, где стоял один футзалист Албании. Но он не сумел отбить мяч головой – 3:10 разгромная победа Украины.

Следующие матчи в отборе украинцы проведут 3 и 7 марта против сборной Хорватии. Эта команда является главным конкурентом подопечных Косенко.

Албания – Украина прямая-трансляция матча