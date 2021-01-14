Ровно год назад женская сборная Украины по футзалу забила феноменальный гол в ворота Финляндии на турнире во Львове. Комбинация стала настоящей "вишенкой на торте" на этих соревнованиях.

14 января женская сборная Украины по футзалу проводила свой второй поединок на турнире Lviv Freedom Cup-2020 против Финляндии. При счете 3:2 в пользу нашей команды девушки подняли на ноги всех зрителей на трибунах местного спортивного комплекса "Галичина", пишет 24 канал.

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Невероятный гол украинок

Поединок начался не по плану украинок. Дважды наша команда была вынуждена догонять соперниц. Эмоции на поле и трибунах зашкаливали. Здесь валерьянка не помогла бы. Но преданность и дисциплина украинок принесла желанный результат – победа.

Четвертый гол украинок заслужил аплодисментов футзалисток других сборных, которые присутствовали на матче. Юлия Форсюк подошла разыгрывать угловой удар, отдала передачу на Ксению Гриценко. Универсалка из Украины отдала элегантную передачу пяткой назад на Форсюк, Юлия также выполнила идентичную передачу на свободную Шульгу. Анна увидела подключение Гриценко в штрафной соперника и отдала прострельную передачу в район пенальти. Ксения мощным ударом отправил мяч в сетку ворот Финляндии – 4:2.

Такое исполнение углового мгновенно разорвало соцсети. Гол, который смело можно записывать в историю лучших ударов в футзале.

Еще один результативный удар за несколько секунд забила все та же Шульга, установив окончательный счет встречи – 5:2. Именно такой результат позволил Украине стать первой финалисткой турнира во Львове. Гриценко можно было назвать "героиней матча", она забила аж четыре результативных выстрела.

В решающей встрече подопечных Олега Шайтанова ждал самый сложный экзамен против Италии. В местном спорткомплексе был настоящий аншлаг на трибунах. Поэтому украинкам было вдвое тяжелее, нельзя было подвести фанатов. Девушкам это удалось даже несмотря на поражение – 2:4. Гриценко быстро открыла счет, но итальянки собрались и забили 4 гола в ответ. Украина смогла лишь несколько сократить счет благодаря удару Шульги. Сборная Украины – серебряный призер турнира во Львове.

Видео удивительного гола сборной Украины в ворота Финляндии