Матч сборной Украины по футзалу против команды Дании в отборе на чемпионат Европы-2022 таки состоится. В УЕФА решили не присуждать Дании техническое поражение.

Источник: УЕФА

Сборная Украины по футзалу 8-го апреля сыграет отмененный матч против сборной Дании в рамках отбора Евро-2022.

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Место проведения поединка Украина – Дания не сообщается. В календаре эта игра запланирована на следующий день после выездного матча Дания – Украина.

Вероятно, команды сыграют два матча на одном поле.

Таким образом, Дания избежала технического поражения за неявку на матч против Украины.

Почему отменили матч

Матч Украина – Дания должен был состояться 27 января, но УЕФА отменил игру. Игра не состоялась, ведь сборная Дании не может попасть в Украину из-за карантинных ограничений.

Украинская ассоциация футзала предложила сыграть первый матч в Дании, а игру пятого тура – в Украине. Однако Датский футбольный союз и власти страны не предоставили гарантии возможности въезда сборной Украины в Данию.