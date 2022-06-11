Сборная Украины гарантированно получит поддержку болельщиков в игре против Армении
Источник:УАФ
В субботу, 11 июня, сборная Украины проведет свой первый домашний матч в Лиге наций-2022/2023. "Сине-желтые" примут Армению в польском Лодзи.
Без поддержки команда Петракова не останется
Поединок против Армении сложно назвать домашним. из-за войны сборная Украины вынужденно выбрала временный дом для домашних матчей, которым стала Польша, а точнее Лодзь. Таково было пожелание главного тренера "сине-желтых".
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Подопечные Александра Петракова выйдут на футбольное поле стадиона "ЛКС", вмещающий 18 тысяч зрителей. В день матча уже раскуплено 12 тысяч билетов. Ожидается, что около 90% трибуны арены будут заполнены.
В Польше живет и работает много украинцев, поэтому наша сборная не останется без поддержки 12-го номера. Также поляки пообещали прийти и поддержали сине-желтых. Что касается фанатов Армении, то их на матче ожидается немного.
Отметим, что еще с первого матча отбора на ЧМ-2022 против Шотландии наши футболисты ни разу не оставались без поддержки. На каждом матче было около трех тысяч украинских болельщиков.
Главное о матче сборной Украины в Лиге наций
- Поединок состоится 11 июня в 16.00 по киевскому времени.
- Украинская команда сыграет в синем комплекте формы, который так любит Петраков. Армения – в белом.
- Этот матч будет первым домашним для украинцев и вообще второй в нынешнем розыгрыше Лиги наций. В первой игре "сине-желтые" резервным составом обыграли Ирландию (0:1).
- Армения уже провела два матча. В стартовом минимально обыграла Ирландию (1:0), а уже во второй встрече уступила на выезде Шотландии – 2:0.
- Украина и Армения имеют в своем активе по три очка.
- Нашей сборной точно не помогут Тарас Степаненко и Георгий Бущан, уже покинувшие расположение команды. Также в заявку не попали Эдуард Соболь и Александр Сирота.