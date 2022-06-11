Сборная Украины гарантированно получит поддержку болельщиков в игре против Армении

В субботу, 11 июня, сборная Украины проведет свой первый домашний матч в Лиге наций-2022/2023. "Сине-желтые" примут Армению в польском Лодзи.

Без поддержки команда Петракова не останется

Поединок против Армении сложно назвать домашним. из-за войны сборная Украины вынужденно выбрала временный дом для домашних матчей, которым стала Польша, а точнее Лодзь. Таково было пожелание главного тренера "сине-желтых".

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Подопечные Александра Петракова выйдут на футбольное поле стадиона "ЛКС", вмещающий 18 тысяч зрителей. В день матча уже раскуплено 12 тысяч билетов. Ожидается, что около 90% трибуны арены будут заполнены.

В Польше живет и работает много украинцев, поэтому наша сборная не останется без поддержки 12-го номера. Также поляки пообещали прийти и поддержали сине-желтых. Что касается фанатов Армении, то их на матче ожидается немного.

Отметим, что еще с первого матча отбора на ЧМ-2022 против Шотландии наши футболисты ни разу не оставались без поддержки. На каждом матче было около трех тысяч украинских болельщиков.

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