Украина – Бельгия 3:1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23)

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Украина смогла победить, причем впервые на Евро-2021 сделала это без тай-брейка. Соответственно, за добытый результат украинцы получили три очка – за предыдущие две победы "желто-синие" получили по два очка.

Хотя начало матча сложилось не в пользу Украины. Первая партия складывалась достаточно равной для обеих сборных, однако в конце Бельгии удалось выйти вперед 25:24 и в следующем же розыгрыше получить очко.

Во втором сете Украина завладела преимуществом с самого начала. В первой половине она даже достигала шести очков и могло быть больше, если бы не промахи во время подач. Бельгийцам удалось сократить отставание до двух очков, но вторая партия закончилась в пользу украинских волейболистов.

А вот в третьей партии Украина, получив преимущество в самом начале, не отпускала его до конца. В конце сета преимущество украинцев составило семь очков – 25:18.

Однако Бельгия не собиралась сдаваться. После мощного старта от Украины 4:0 бельгийцы взяли тайм-аут и сравняли счет. Почти всю партию Украина и Бельгия не отпускали друг друга. Однако украинцы оказались сильнее в конце и одержали победу.

8 сентября в 5-м туре чемпионата сборная Украины сыграет с Польшей. Начало матча в 18:30.