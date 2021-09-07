Україна – Бельгія 3:1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23)

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Україна змогла перемогти, причому уперше на Євро-2021 зробила це без тай-брейку. Відповідно, за здобутий результат українці отримали три очки – за попередні дві перемоги "жовто-сині" здобули по два очки.

Хоча початок матчу склався не на користь України. Перша партія складалася досить рівною для обох збірних, проте наприкінці Бельгії вдалося вийти уперед 25:24 та у наступному ж розіграші здобути очко.

У другому сеті Україна заволоділа перевагою із самого початку. У першій половині вона навіть досягала шести очок і могла бути більшою, якби не хиби під час подач. Бельгійцям вдалося скоротити відставання до двох очок, але друга партія закінчилася на користь українських волейболістів.

А ось у третій партії Україна, здобувши перевагу на самому початку, не відпускала її до кінця. Наприкінці сету перевага українців склала сім очок – 25:18.

Проте Бельгія не збиралася здаватися. Після потужного старту від України 4:0 бельгійці взяли тайм-аут і зрівняли рахунок. Майже всю партію Україна та Бельгія не відпускали одна одну. Проте українці виявилися сильнішими наприкінці та здобули перемогу.

8 вересня у 5-му турі чемпіонату збірна України зіграє з Польщею. Початок матчу о 18:30.