О том, что на Евро-2020 сборная Украины выступит в новой форме рассказал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

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"В ближайшее время будет презентация новой формы, в которой команда будет играть на Евро-2020. Мы ее согласовали с УЕФА и техническим партнером. Коронавирус влиял на сроки, но все хорошо, форма готова", – рассказал Андрей Павелко.

По его словам, форма будет иметь несколько особенностей. Но какие именно – не сказал.

"Фишка – их несколько. Форма будет иметь энергетику к нашей стране. Чтобы когда игроки выходили на поле, весь мир видел нашу идентичность и наши сердца", – заявил Андрей Павелко.

Он также рассказал, что ближайший товарищеский матч сборная Украины проведет в резервной форме старого образца – белой. В ней команда сыграет против сборной Бахрейна в воскресенье, 23 мая.