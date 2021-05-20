Об этом Андрей рассказал в интервью SportArena. По словам игрока, он пил несколько дней подряд.

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"После этой игры (с Польшей – ред.) у нас был отпуск на четыре дня. Но я никуда не полетел. Я все время сидел дома и даже никуда не выходил. Просто я четыре дня сидел у себя на террасе. Алкоголь? Честно, было. И не немножко. Было", – сказал Ярмоленко.

Провал сборной на Евро-2016

Сборная Украины провально выступила на чемпионате Европы во Франции. Команда Михаила Фоменко проиграла все три матча, не забив ни одного гола. "Желто-синие" уступили Германии (0:2), Северной Ирландии (0:2) и Польше (0:1).