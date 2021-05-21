Про те, що на Євро-2020 збірна України виступить в новій формі розповів президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

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"Найближчим часом буде презентації нової форми, в якій команда буде грати на Євро-2020. Ми її узгодили з УЄФА та технічним партнером. Коронавірус впливав на терміни, але все добре, форма готова", – розповів Андрій Павелко.

За його словами, форма буде мати декілька особливостей. Але які саме – не розповів.

"Фішка – їх декілька. Форма буде мати енергетику до нашої країни. Щоб коли гравці виходили на поле, весь світ бачив нашу ідентичність та наші серця", – заявив Андрій Павелко.

Він також розповів, що найближчий товариський матч збірна України проведе у резервній формі старого зразка – білій. У ній команда зіграє проти збірної Бахрейну в неділю, 23 травня.