Репетиция перед битвой на "Уэмбли": Украина за "запертой дверью" победила Брентфорд – видео

Национальная сборная Украины при "полной секретности" провела товарищеский матч против английского Брентфорда. Подопечные Руслана Ротаня забили два гола седьмой команде АПЛ.

Тренерский штаб Брентфорда выставил на игру против сборной Украины резервный состав, добавив всего двух игроков основы – Понтуса Янсона и Джошуа Дасилву. Руслан Ротань тоже имел возможность поэкспериментировать с составом в преддверии ответственного поединка на "Уэмбли", пишет 24 Канал.

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Тренировка с повышенной ответственностью

Место в воротах занял голкипер Реала Андрей Лунин, в центре защиты вышел Александр Сваток. Кроме того, с первых минут начал игру Виталий Буяльский, от услуг которого отказался предыдущий тренер сборной Александр Петраков, а также Артем Бондаренко, возможности которого хорошо известны Руслану Ротаню.

Состав сборной Украины

Первый тайм: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Сваток, Караваев, Степаненко, Малиновский, Бондаренко, Мудрик, Буяльский, Яремчук

Лунин, Миколенко, Матвиенко, Сваток, Караваев, Степаненко, Малиновский, Бондаренко, Мудрик, Буяльский, Яремчук Запасные: Шевченко, Соболь, Попов, Мирошниченко, Сарапий, Пихальонок, Судаков, Коноплянка, Цыганков, Довбик

В первом тайме голом в ворота Брентфорда отличился защитник Днепра-1 Александр Сваток. Удвоил преимущество "сине-желтых" во второй половине игры хавбек "горняков" Георгий Судаков.



Автор первого забитого гола Сваток / instagram.com/uafukraine

В итоге команда Ротаня без особых проблем одержала победу со счетом 2:0 над резервистами "пчел".

Эта игра стала последней репетицией "сине-желтых" в преддверии поединка против сборной Англии.

Сборная Украины – Брентфорд: видеообзор матча