Сборная Украины 17 августа получит нового тренера: сделан неожиданный выбор

Новым главным тренером сборной Украины по футболу станет Александр Петраков, поскольку Сергей Ребров не смог разорвать контракт с Аль-Айном и продолжит тренировать арабский клуб.

По информации источника, о назначении коуча будет официально объявлено 17 августа.

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Ассистентом Петракова будет Андрей Анненков, который работал его помощником в молодежной сборной Украины.

УАФ также предлагала стать консультантом национальной команды итальянцу Мауро Тассотти, который трудился в предыдущем тренерском штабе "сине-желтых", но тот отказался.

Петраков подходит сборной Украины

Специалист идеально подходит для работы со сборной. Ведь последние 11 лет он возглавляет различные молодежные команды "желто-синих". Именно под его руководством Украина U-20 выиграла чемпионат мира.

Последний раз на клубном уровне он работал еще в 2001 году, когда возглавлял ФК Винницу. Также был тренером Спартака (Сумы) и ЦСКА-2.

Ранее Мирон Маркевич сообщил, что новым главным тренером украинских футболистов станет Сергей Ребров, который на данный момент тренирует Аль-Айн. И хотя сам Ребров заявлял, что с радостью бы возглавил национальную украинскую сборную, накануне стало известно, что договориться о расторжении контракта с Аль-Айном не удалось.