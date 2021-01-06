Сборная США стала победителем молодежного чемпионата мира по хоккею (МЧМ). В финальной игре, которая состоялась в ночь с 5 на 6 января, США оказались сильнее сборной Канады.

Канада – США 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

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В финальной игре хоккеистам США для победы хватило всего двух голов, пишет 24 канал. Американцы сохранили свои ворота в неприкосновенности.

Этот успех стал для американцев 5-м в истории турниров. Ранее они побеждали в 2004, 2010, 2013 и 2017 годах.

Во внимание. В трех из предыдущих 4 случаев сборная США в финале обыгрывала именно Канаду. При этом канадцы побеждали американцев в финале только 1 раз – в 1997 году.

Канада – США видеообзор

Финляндия Россия 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Также минувшей ночью произошел так называемый "утешительный" финал, в котором Финляндия и Россия разыграли бронзовую награду.

Россияне открыли счет в первом периоде, но финны отыгрались во втором. Решающим стал третий период, в котором Финляндия разгромила Россию.

Финляндия – Россия видеообзор