США виграли МЧС з хокею-2021, Росія програла фінам матч за 3-е місце: відео
Збірна США стала переможцем молодіжного чемпіонату світу з хокею (МЧС). У фінальній грі, яка відбулася у ніч з 5 на 6 січня, США виявилися сильнішими за збірну Канади.
Канада – США 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
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У фінальній грі хокеїстам США для перемоги вистачило всього двох голів, пише 24 канал. Американці зберегли свої ворота недоторканими.
Цей успіх став для американців 5-м в історії турнірів. Раніше вони перемагали у 2004, 2010, 2013 і 2017 роках.
Канада – США відеоогляд
Фінляндія Росія 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Також минулої ночі відбувся так званий "втішний" фінал, у якому Фінляндія та Росія розіграли бронзову нагороду.
Росіяни відкрили рахунок у першому періоді, але фіни відігралися у другому. Вирішальним став третій період, у якому Фінляндія розгромила Росію.
Фінляндія – Росія відеоогляд
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