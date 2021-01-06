Збірна США стала переможцем молодіжного чемпіонату світу з хокею (МЧС). У фінальній грі, яка відбулася у ніч з 5 на 6 січня, США виявилися сильнішими за збірну Канади.

Канада – США 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

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У фінальній грі хокеїстам США для перемоги вистачило всього двох голів, пише 24 канал. Американці зберегли свої ворота недоторканими.

Цей успіх став для американців 5-м в історії турнірів. Раніше вони перемагали у 2004, 2010, 2013 і 2017 роках.

До уваги. У трьох з попередніх 4 випадків збірна США у фіналі обігравала саме Канаду. При цьому канадці перемагали американців у фіналі тільки 1 раз – у 1997 році.

Канада – США відеоогляд

Фінляндія Росія 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Також минулої ночі відбувся так званий "втішний" фінал, у якому Фінляндія та Росія розіграли бронзову нагороду.

Росіяни відкрили рахунок у першому періоді, але фіни відігралися у другому. Вирішальним став третій період, у якому Фінляндія розгромила Росію.

Фінляндія – Росія відеоогляд