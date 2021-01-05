На молодежном чемпионате мира по хоккею определились финалисты. Ими стали Канада и США. Хозяева турнира без проблем одолели Россию, забросив сразу пять шайб. Американцы же обыграли Финляндию благодаря шайбе за 1:16 минут до конца матча.

Россия возлагала слишком большие надежды на этот турнир. И дважды потерпела унизительные поражения. Первый раз их обыграла еще на групповом этапе сборная Чехии. Уже в полуфинале россияне были просто биты канадцами. Поражение стало по-настоящему унизительным, пишет 24 канал.

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Пропустили россияне уже после первого броска соперников на 59 секунде матча. А на первый перерыв команды ушли при счете 3:0 на табло.

Вторую шайбу сборная России пропустила, когда их вратарь Аскаров выбросил свою клюшку (правда партнер по команде передал ему свою). Такую же ошибку он допустил и во время четвертой шайбы канадцев. На этот раз ему передали его клюшку, но он не успел ее поднять.

Впоследствии россияне одну шайбу отправили в ворота соперников, но ее не засчитали.

Закончился матч со счетом 5:0. В третьем периоде отличился Козенс. Он, к слову, еще во втором периоде не реализовал буллит.

Видеообзор матча Канада – Россия

Именно сборные Канады и США сыграют в финале молодежного чемпионата мира по хоккею. Россия поборется с Финляндией в матче за третье место.