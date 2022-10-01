Сборная США торжествовала на женском чемпионате мира по баскетболу, одолев Китай

Женская сборная США выиграла чемпионат мира-2022 по баскетболу. В решающем матче американки победили команду из Китая.

Американки выиграли 3 предварительных розыгрыша турнира. Китайки во второй раз в истории получили право на участие в решающем поединке мирового первенства, пишет 24 канал.

Стоит внимания Будивельнык с разгромной победы стартовал в квалификации Лиги чемпионов

Китай – США 61:83 (13:18, 20:25, 14:25, 14:25)

Представительницы США захватили инициативу в начале встречи. Уже в 3-й 10-минутке разрыв увеличился до 20 пунктов.

А в заключительной четверти почти достиг 30 очков, к концу матча Китай сократил до 22 очков.

Самыми результативными игроками финала в составе обеих команд стали Ли Юеру и Эйжа Уилсон, набравшие по 19 очков.

Бронзовая награда чемпионата мира досталась австралийкам. Для них этот турнир был домашним, все матчи проходили в Сиднее.

На прошлом турнире хозяева чемпионата этого года в финале уступили американкам.

Рекордная победа для США