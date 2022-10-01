Американки выиграли 3 предварительных розыгрыша турнира. Китайки во второй раз в истории получили право на участие в решающем поединке мирового первенства, пишет 24 канал.
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Китай – США 61:83 (13:18, 20:25, 14:25, 14:25)
Представительницы США захватили инициативу в начале встречи. Уже в 3-й 10-минутке разрыв увеличился до 20 пунктов.
А в заключительной четверти почти достиг 30 очков, к концу матча Китай сократил до 22 очков.
Самыми результативными игроками финала в составе обеих команд стали Ли Юеру и Эйжа Уилсон, набравшие по 19 очков.
Бронзовая награда чемпионата мира досталась австралийкам. Для них этот турнир был домашним, все матчи проходили в Сиднее.
На прошлом турнире хозяева чемпионата этого года в финале уступили американкам.
Рекордная победа для США
- Для американок это рекордный 11 титул на главном женском баскетбольном форуме. Именно США стали чемпионками первого в истории розыгрыша баскетбольного чемпионата мира в 1953 году.
- Также представительницы Америки завоевали четвертое подряд "золото" на женских чемпионатах мира.