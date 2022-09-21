Будивельнык попал в квалификацию Лиги чемпионов. Однако к групповому этапу команде следует преодолеть трех соперников. Все матчи отбора состоятся в португальском Лиссабоне.

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21 сентября первым соперником Будивельныка стал Норркопинг Долфинс. Но чемпион Швеции ничего не смог противопоставить украинской команде. Хотя начатые встречи были именно за шведской командой. Но с середины первой четверти игроки киевского клуба перехватили инициативу и начали увеличивать преимущество в счете.

Уже по итогам второй четверти Будивельнык имел преимущество +18. Но останавливаться на этом игроки не планировали. В третьей четверти преимущество перевалило за +20. На заключительную четверть игроки выходили на паркет при счете 65:39 в пользу Будивельныка. А финальная сирена раздалась тогда, когда на табло было 87:51.

Норрчепинг – Будивельнык 51:87 (14:19, 8:21, 17:25, 12:22)

Самым результативным в составе Будивельныка стал Кэт Барбер, набравший 18 очков. Джонни Берханемескель набрал 16 очков.

Теперь в следующем раунде Будивельнык сыграет против немецкого Бамберга 23 сентября. И в случае победы, команда в финале квалификации сыграет против одной из этих команд – Керавнос (Кипр), Бенфика (Португалия) или Голден Игл (Косово).