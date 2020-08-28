Сборная Швейцарии огласила список игроков, вызванных для подготовки к матчам Лиги наций с Украиной (3 сентября) и Германией (6 сентября).

Наставник сборной Швейцарии Владимир Петкович вызвал 23 футболистов для подготовки к ближайшим матчам своей команды в Лиге наций. Об этом сообщает официальный сайт Швейцарской футбольной ассоциации. Смотрите также: Счастливы вместе: сборная Украины провела первую тренировку в 2020 году – фото Состав сборной Швейцарии Вратари: Ян Зоммер ("Боруссия" Менхенгладбах), Ивон Мвого (ПСВ), Йонас Омлин ("Монпелье") Защитники: Мануэль Аканджи ("Боруссия" Дортмунд), Лорис Бенито ("Бордо"), Нико Эльведи ("Боруссия" Менхенгладбах), Михаэль Ланг ("Вердер"), Бечири Омерагич ("Цюрих"), Кевин Мбабу ("Вольфсбург" ), Рикардо Родригес ("Торино"), Сильван Видмер ("Базель") Полузащитники: Гранит Джака ("Арсенал"), Ренато Штеффен ("Вольфсбург"), Джибриль Соу, Стивен Цубер (оба – "Айнтрахт"), Мишель Эбишер, Кристиан Фасснахт (оба – "Янг Бойз"), Рубен Варгас ("Аугсбург"), Симон Зом ("Цюрих") Нападающие: Харис Сеферович ("Бенфика"), Альбиан Айети ("Селтик"), Брель Эмболо ("Боруссия" Менхенгладбах), Марио Гавранович ("Динамо" Загреб). Уже 3 сентября сборная Швейцарии сыграет в гостях с Украиной в рамках матча первого тура группового раунда Лиги наций УЕФА.