Сборная Швейцарии объявила состав на матч Лиги наций против Украины
Сборная Швейцарии огласила список игроков, вызванных для подготовки к матчам Лиги наций с Украиной (3 сентября) и Германией (6 сентября).
Наставник сборной Швейцарии Владимир Петкович вызвал 23 футболистов для подготовки к ближайшим матчам своей команды в Лиге наций. Об этом сообщает официальный сайт Швейцарской футбольной ассоциации.
Смотрите также: Счастливы вместе: сборная Украины провела первую тренировку в 2020 году – фото
Состав сборной Швейцарии
Вратари: Ян Зоммер ("Боруссия" Менхенгладбах), Ивон Мвого (ПСВ), Йонас Омлин ("Монпелье")
Защитники: Мануэль Аканджи ("Боруссия" Дортмунд), Лорис Бенито ("Бордо"), Нико Эльведи ("Боруссия" Менхенгладбах), Михаэль Ланг ("Вердер"), Бечири Омерагич ("Цюрих"), Кевин Мбабу ("Вольфсбург" ), Рикардо Родригес ("Торино"), Сильван Видмер ("Базель")
Полузащитники: Гранит Джака ("Арсенал"), Ренато Штеффен ("Вольфсбург"), Джибриль Соу, Стивен Цубер (оба – "Айнтрахт"), Мишель Эбишер, Кристиан Фасснахт (оба – "Янг Бойз"), Рубен Варгас ("Аугсбург"), Симон Зом ("Цюрих")
Нападающие: Харис Сеферович ("Бенфика"), Альбиан Айети ("Селтик"), Брель Эмболо ("Боруссия" Менхенгладбах), Марио Гавранович ("Динамо" Загреб).