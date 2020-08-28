Збірна Швейцарії оголосила список гравців, викликаних для підготовки до матчів Ліги націй з Україною (3 вересня) і Німеччиною (6 вересня).

Наставник збірної Швейцарії Володимир Петкович викликав 23 футболістів для підготовки до найближчих матчів своєї команди в Лізі націй. Про це повідомляє офіційний сайт Швейцарської футбольної асоціації. Дивіться також: Щасливі разом: збірна України провела перше тренування у 2020 році – фото Склад збірної Швейцарії Воротарі: Ян Зоммер ("Боруссія" Менхенгладбах), Івон Мвого (ПСВ), Йонас Омлін ("Монпельє"); Захисники: Мануель Аканджі ("Боруссія" Дортмунд), Лоріс Беніто ("Бордо"), Ніко Ельведі ("Боруссія" Менхенгладбах), Міхаель Ланг ("Вердер"), Бечир Омерагич ("Цюрих"), Кевін Мбабу ("Вольфсбург"), Рікардо Родрігес ("Торіно"), Сільван Відмер ("Базель"); Півзахисники: Граніт Джака ("Арсенал"), Ренато Штеффен ("Вольфсбург"), Джібріль Соу, Стівен Цубер (обидва – "Айнтрахт"), Мішель Ебішер, Крістіан Фасснахт (обидва – "Янг Бойз"), Рубен Варгас ("Аугсбург"), Сімон Зом ("Цюрих"); Нападники: Харіс Сеферович ("Бенфіка"), Альбіан Аєті ("Селтик"), Брель Емболо ("Боруссія" Менхенгладбах), Маріо Гавранович ("Динамо" Загреб). Вже 3 вересня збірна Швейцарії зіграє в гостях з Україною в рамках матчу першого туру групового раунду Ліги націй УЄФА.